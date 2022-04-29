Toyota Alphard получила «золотую» комплектацию

Да, золотых акцентов в салоне Alphard — пруд пруди. Помимо комбинированной отделки замшей и кожей интерьер щеголяет новыми декоративными элементами и вставочками. А еще уже в «базе» вэн имеет систему мониторинга «мертвых» зон и функцию обнаружения препятствий на проезжей части, в том числе и при движении задним ходом.

По технике — без изменений. На выбор покупателей — движки объемом 2,5 и 3,5 литра. С первым трудится вариатор, а топовый контактирует с гидромеханичским «автоматом» о восьми скоростях. Привод может быть, как передним, так и на все колеса.

Стоит добавить, что Toyota Alphard Type Gold III пока будет доступен лишь на местном рынке. Позднее не исключено появление новой версии и за пределами Японии.

Напомним, что в России «Альфард» все еще доступен у дилеров с безальтернативным 3,5-литровым двигателем мощностью 300 сил и АКП.