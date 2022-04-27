В Госдуме нарушителей ПДД назвали уродами и отморозками

Если ГАИ решила в меньшей степени обращать внимание на водителей, чьи машины грешат неработающим «ручником» или перегоревшей лампочкой в фаре, то либерал-демократы внесли в Госдумц целый законопроект, где предложили амнистировать нарушителей за такие «проколы», как незначительное превышение скоростного режима, маневрирование на дороге, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие прегрешения.

Идеи эти ожидаемо понравились автомобилистам, а вот депутатам — далеко не всем. Так, например, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал сию новеллу «безответственной и опасной». По его мнению, обнулить едва ли не целую главу КоАП — крайне нецелесообразно. Более того: политик резко и довольно оскорбительно высказался в отношении самих нарушителей:

— То есть, если какой-то лишенный «прав» урод летит с бешеной скоростью, подрезает, проскакивает светофоры, не уступает дорогу пешеходам, это, оказывается, неопасно… Такой вот странный гуманизм. Предлагаемая амнистия на руку лишь таким отморозкам, она сделает наши дороги более опасными, — раскритиковал депутат возможные послабления ответственности для водителей.