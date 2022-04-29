Volvo увольняет сотрудников в России, а Ford — в США

Свои машиностроительные площадки Ford заморозил из-за тотального дефицита комплектующих, при этом представители компании рапортуют о серьезном сокращении штата своих сотрудников. При этом американцы заявляют, что оставят компетентный персонал для последующих разработок в сегменте электромобилей. Техцентры и автосалоны продолжают работать в штатном режиме.

Что касается шведов, то Volvo до минимума «режет» кадры в российском представительстве, хотя и по заявлениям компании, дилеры продолжат выполнять все гарантийные и постпродажные обязательства по обслуживанию клиентов.

Напомним, что первой автомобильной маркой, полностью ушедшей из России, стал заокеанский General Motors. Дилеры в срочном порядке избавляются от остатков Cadillac и Chevrolet, предлагая увесистые скидки.