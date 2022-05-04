Volkswagen надолго остановил сборку автомобилей в России

Напомним, что Горьковский автозавод выпускает автомобили Skoda и Volkswagen на условиях контрактной сборки. Притом модели изготавливаются по полному циклу CKD, который включает сварку, двойную грунтовку, антикоррозийную обработку и окраску кузовов, а также последующую установку силового агрегата, вклейку стекол и мотнаж салона.

В Калуге, где Volkswagen имеет собственный завод, также действует технология полного цикла. Там до начала российской спецоперации на Украине делали родственные лифтбэки Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

До настоящего момента рабочие, занятые на обоих предприятиях, находились, выражась официальным языком, «в простое», то есть получали ⅔ заработной платы. Теперь этот «простой» продлится, как минимум, до осени.

Вообще, последним бастионом стабильности, что продолжал выпуск легковых автомобилей, несмотря на творящийся вокруг хаос, недопоставку компонентов и другие проблемы, оставался завод китайской марки Haval, расположенный под Тулой. Но теперь и этот оплот также сдался на милость обстоятельствам непреодолимой силы.