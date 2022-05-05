Прощай, Tesla: Fisker запускает производство самого дальнобойного электрокара в мире

Пока глава «Теслы» Илон Маск занимается монетизацией «Твиттера», «Фискер» верно и не медленно намеревается отобрать у американского бизнесмена значительную долю клиентов.

Так, в течение полутора лет четырехдверный кабриолет с мягким верхом под названием Ronin пойдет в серийное производство. Скажем больше: компания Fisker планирует выпустить в течение пяти лет более 1 000 000 экземпляров. С амбициями не поспорить!

Подробностей о новинке пока крайне мало. Известно лишь, что ее премьера состоится в 2023 году, а серийная сборка — в 2024-м. Впрочем, российским потребителям модель будет только сниться. Ведь у нас для электротранспорта нет не только инфраструктуры, но и денег.

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