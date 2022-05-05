Прощай, Tesla: Fisker запускает производство самого дальнобойного электрокара в мире

Фото производителя
Как говорится, каждому свое и свое не каждому. Босс компании Fisker Хенрик Фискер заявил, что готов отправить в серию уникальный электромобиль с открытым верхом, способным проезжать без дополнительной зарядки более 1000 километров пути. Новинка призвана стать самым дальнобойным электрокаром в мире.
Мирон Горин

Пока глава «Теслы» Илон Маск занимается монетизацией «Твиттера», «Фискер» верно и не медленно намеревается отобрать у американского бизнесмена значительную долю клиентов.

Так, в течение полутора лет четырехдверный кабриолет с мягким верхом под названием Ronin пойдет в серийное производство. Скажем больше: компания Fisker планирует выпустить в течение пяти лет более 1 000 000 экземпляров. С амбициями не поспорить!

Подробностей о новинке пока крайне мало. Известно лишь, что ее премьера состоится в 2023 году, а серийная сборка — в 2024-м. Впрочем, российским потребителям модель будет только сниться. Ведь у нас для электротранспорта нет не только инфраструктуры, но и денег.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосалоны, купить машину, электромобили
5 мая 2022
368