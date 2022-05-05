В России начали выпускать отечественные автозапчасти взамен дефицитных импортных

Крупнейший поставщик современной автомобильной промышленности — НПК «Автоприбор» — до конца этого года планирует произвести рекордные 5 000 000 щёток стеклоочистителя и, таким образом, занять около 10% российского рынка. Притом, как уверяет производитель, продукция под брендом AVTOPRIBOR не уступает по качеству импортным аналогам.

Интересно, что все комплектующие для щеток AVTOPRIBOR делаются на заводе во Владимире, включая и резиноленту, которая производится по собственным рецептурам. Эти «дворники» затем поступают на конвейеры отечественных автозаводов и в розничные сети.

Кроме того, в столице 33-го региона также выпускаются более 500 наименований современного электрооборудования и приборов для российского и зарубежного автопрома, легкой и тяжелой коммерческой техники.

Вот только конвейеры автозаводов сейчас, в основном, простаивают… Руководители предприятий вынуждены спешно вводить антикризисные каникулы, так как сборочные площадки испытывают критическую нехватку компонентов. Из всех заводов не остановились всего два.

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