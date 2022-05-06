УАЗ показал «идеальный» автомобиль для путешествий по России

В базовое оснащение входитят полноценные спальные места, кондиционер, отопитель, а также комплект мебели из влагостойкого материала со специальной фурнитурой. В состав гарнитура входят кухонный модуль, шкаф, санитарная комната и пол для установки направляющих.

Кроме того, будущие владельцы могут заказать уникальный диван-трансформер, из которого можно сделать кровать длиной 1850 мм. В список опций также включены холодильник, газовая плита, биотуалет и система водоснабжения.

О ценах говорить пока рано. Но совершенно точно, что такая машина обойдется покупателю дороже двух миллионов. Ведь одно только «голое» шасси УАЗ «Профи» нынче стоит 1 600 000 рублей минимум.