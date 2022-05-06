УАЗ показал «идеальный» автомобиль для путешествий по России

Дилеры Ульяновского автозавода вскоре действительно начнут торговать кемперами. Такую машину разработала компания «Автодом», что водрузила жилой стеклопластиковый модуль на бензиновой шасси модели «Профи».
При этом клиент получит возможность выбрать между задним и полным приводом, а вот доступный мотор только один — 150-сильная «четверка» ЗМЗ. Об автоматической коробке тоже приходится только мечтать: в гамме есть только 5-ступенчатая «механика».
В базовое оснащение входитят полноценные спальные места, кондиционер, отопитель, а также комплект мебели из влагостойкого материала со специальной фурнитурой. В состав гарнитура входят кухонный модуль, шкаф, санитарная комната и пол для установки направляющих.
Кроме того, будущие владельцы могут заказать уникальный диван-трансформер, из которого можно сделать кровать длиной 1850 мм. В список опций также включены холодильник, газовая плита, биотуалет и система водоснабжения.
О ценах говорить пока рано. Но совершенно точно, что такая машина обойдется покупателю дороже двух миллионов. Ведь одно только «голое» шасси УАЗ «Профи» нынче стоит 1 600 000 рублей минимум.