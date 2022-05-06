В Россию наладят поставки Toyota Land Cruiser 300 из Китая

В настоящий момент рамник выпускается на единственном заводе в японском Аичи, однако спрос, как мы знаем, превышает предложение. Поэтому, видимо, «Тойота» решила наладить параллельное производство флагманской модели в КНР. О чем, в частности, заявляет издание Autohome.

В Китае, напомним, у Toyota есть совместное предприятие с «поднебесным» FAW, где ранее собирались 200-ки и младшие Land Cruiser Prado. Правда, исключительно для местного рынка, где особой популярностью внедорожники, увы, не пользовались.

Судя по всему, новые 300-ки, выпущенные в КНР, отправятся на другие рынки, включая Японию и… возможно, Россию. Ведь наша страна является ключевым рынком сбыта «Ленд Крузеров» в Европе. Терять прибыль, разумеется, никто не хочет. А введенный японским правительством запрет на ввоз в Россию автомобилей дороже 50 000 евро распространяется исключительно на топовые версии LC300. Иными словами, это никак не помешает «Тойоте» поставлять нам «Крузаки» китайской сборки.

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