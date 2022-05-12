Россияне начали массово заказывать автозапчасти из Китая

Как рассказали «АвтоВзгляду» в ГК «Деловые линии», сейчас главные клиенты грузоперевозчиков — это компании и индивидуальные предприниматели. Они чаще всего отправляют комплектующие, сырье, оборудование и, конечно, запчасти (для автомобилей, станков и прочего).

Для небольших партий товаров чаще используется авиадоставка, а для крупных — контейнерные перевозки. Самые активные отгрузки происходит из таких промышленных центров как Шанхай, Пекин, Шенчьжень, Циндао и других.

Для доставки товаров из Европы и США сейчас приходится изобретать новые логистические схемы. Например, отправления из-за океана приходят в порт Владивостока, после чего самолетами перевозятся в другие регионы России.

Кстати, о том, что российский рынок, в том числе сегмент комплектующих и запчастей для автомобилей, все активнее переориентируется на поставки из КНР, ранее говорил и другой перевозчик — компания ПЭК, у которой объем заявок на перевозки из Китая вырос почти втрое.

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