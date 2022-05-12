Volkswagen выпустит крутой внедорожник под новой маркой Scout

Судя по распространенному тизеру, внедорожник и пикап окажутся довольно брутальными. Производить новинки под новой маркой Scout немцы планируют в США, где, как известно, пикапы являются самым популярным транспортом у аборигенов.

«Это будет независимый бренд в составе VW Group с отдельным менеджментом и индивидуальной моделью управления, чьи цели — развитие новых технологий и платформ для укрепления общей синергии концерна», — прокомментировал официальный представитель Volkswagen Арно Анлитц.

Известно, что оба автомобиля получат полностью электрические силовые установки, а также могучий внедорожный арсенал.

Кроме того, Volkswagen вновь намерен выпускать дешевые автомобили, пытаясь вернуть себе статус «народной марки», давно утратившей с этим самым народом связь.