Renault Duster будут производить в России под маркой LADA

Фото: АвтоВзгляд
Неожиданное, но вполне себе ожидаемое решение озвучил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Денис Пак. По его словам, столь популярный в России кроссовер Renault Duster может производиться в нашей стране под маркой LADA.
Мирон Горин

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» представитель ведомства, соответствующая договоренность о выпуске «Дастера» под брендом «Лада» уже достигнута. Правда, производство уже успевшего стать русским кроссовера будет перенесено из столицы в Тольятти.

«АвтоВАЗ будет обслуживать автомобили Renault на российском рынке», — официально подтвердили представители Минпромторга.

Между тем, на московской машиностроительной площадке Renault, бывшем заводе АЗЛК, планируют наладить сборку автомобилей под брендом «Москвич». Вот только эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что идея властей является утопической. Подробнее — здесь.

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16 мая 2022
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