Renault Duster будут производить в России под маркой LADA

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» представитель ведомства, соответствующая договоренность о выпуске «Дастера» под брендом «Лада» уже достигнута. Правда, производство уже успевшего стать русским кроссовера будет перенесено из столицы в Тольятти.

«АвтоВАЗ будет обслуживать автомобили Renault на российском рынке», — официально подтвердили представители Минпромторга.

Между тем, на московской машиностроительной площадке Renault, бывшем заводе АЗЛК, планируют наладить сборку автомобилей под брендом «Москвич». Вот только эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что идея властей является утопической. Подробнее — здесь.

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