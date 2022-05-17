Что президент АВТОВАЗа делает в России в разгар антироссийских санкций

Во всяком случае, 17 мая глава Самарской области встретился с действующим — пока еще — президентом автогиганта Николя Мором! Чтобы у армии скептиков не оставалось сомнений в реальности заявленного, пресс-служба АВТОВАЗа сопроводила эту новость пусть не слишком качественным, но снимком. (Поисковые системы подтверждают, что эта фотография появилась в Сети именно во вторник.)

Также на встрече присутствовал вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко. Как сообщает пресс-служба губернатора, участники мероприятия обсуждали «текущую ситуацию на предприятии, планы и некоторые детали тех изменений, которые происходят на заводе в настоящее время».

В общем, даже если «Коля Дихлофос», как прозвали г-на Мора заводчане, и уехал из страны, как только началась российская спецоперации на Укране, то спешно вернулся, дабы передать дела преемнику. А вот кто станет этим самым преемником — пока неизвестно. Очевидно, что имя нового назначенца мы узнаем до конца этой недели.

Вообще, развод Renault и АВТОВАЗа вышел громким, но странным: больше похоже, что французская сторона отдала свои российские активы местным властям на короткую передержку. А когда «санкционная удавка» будет ослаблена, европейцы обязательно вернутся!

И слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака тому пусть косвенное, но подтверждение.

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