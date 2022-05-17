Что президент АВТОВАЗа делает в России в разгар антироссийских санкций

Фото: АВТОВАЗ.
Буквально на днях АВТОВАЗ, который теперь стал государственным, получит новое руководство. Ходили слухи, будто старое успело уехать за границу… Но либо информация оказалась недостоверной, либо иностранные боссы успели вернуться.
Ефим Розкин

Во всяком случае, 17 мая глава Самарской области встретился с действующим — пока еще — президентом автогиганта Николя Мором! Чтобы у армии скептиков не оставалось сомнений в реальности заявленного, пресс-служба АВТОВАЗа сопроводила эту новость пусть не слишком качественным, но снимком. (Поисковые системы подтверждают, что эта фотография появилась в Сети именно во вторник.)

Также на встрече присутствовал вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко. Как сообщает пресс-служба губернатора, участники мероприятия обсуждали «текущую ситуацию на предприятии, планы и некоторые детали тех изменений, которые происходят на заводе в настоящее время».

В общем, даже если «Коля Дихлофос», как прозвали г-на Мора заводчане, и уехал из страны, как только началась российская спецоперации на Укране, то спешно вернулся, дабы передать дела преемнику. А вот кто станет этим самым преемником — пока неизвестно. Очевидно, что имя нового назначенца мы узнаем до конца этой недели.

Вообще, развод Renault и АВТОВАЗа вышел громким, но странным: больше похоже, что французская сторона отдала свои российские активы местным властям на короткую передержку. А когда «санкционная удавка» будет ослаблена, европейцы обязательно вернутся!

И слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака тому пусть косвенное, но подтверждение.

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АВТОВАЗ, производители, кризис, производство, автозаводы, скандал, украина, санкции
17 мая 2022
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