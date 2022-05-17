Из каких запчастей АВТОВАЗ теперь будет делать автомобили

Так, глава Минпромоторга открыто заявил, что делать автомобили из подручных материалов не придется, так как «заграница нам поможет». Оказывается, сама Renault приложит максимум усилий, чтобы комплектующие для автомобилей LADA отныне поставлялись из других, как выразился министр, «дружественных» стран.

Кроме того, у российского автогиганта останется возможность использовать французскую платформу CMF-B. В ее создании, уверен г-н Мантуров, принимали участие не только инженеры Renault, но и вазовские специалисты.

Ранее похожее заявление сделал другой чиновник ведомства, Денис Пак: «С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей АВТОВАЗа с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у АВТОВАЗа уже существовали».

В интервью чиновника есть смысл зацепиться за фразу «освоение новых продуктов». Это заявление означает, что, отдавая свои российские активы, французская сторона готова предоставит вышеупомянутую CMF-B, на которой сейчас создаются преемница «Гранты» и будущая «Нива».

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