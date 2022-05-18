MINI не уйдет из России и даже привезет новую модель

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам автомобилей MINI в ГК «АВТОDОМ» Сергей Воробьев, бренд «совершенно однозначно не планирует уходить из России, а в 2023 году вас ждет анонс новой модели MINI, которая, уверен, придется по вкусу нашим клиентам».

Cудя по всему, речь идет о новом MINI Cooper SE с электромотором на 184 силы, который разгоняет трехдверку до первой сотки за 7,3 секунды. Хотя и выдающейся дальностью хода SE похвастатьcя не может — всего 215 км. Зато зарядка батареи займет не более 2,5 часов.

Пока же у дилеров дефицита автомобилей MINI не наблюдается — в шоу-румах представлен весь модельный ряд марки, включая Countryman и Clubman в различных комплектациях. А у того же «Автодома» можно заказать машину из лимитированных серий Bricklane или Camden, которые отличаются эксклюзивной цветовой гаммой, особой отделкой интерьера и навороченным исполнением.

Помимо прочего, в преддверии возобновления производства автомобилей, которое должно случиться в Европе уже по осени, дилеры распродают машины с увесистыми скидками. Бонусы при покупке могут доходить до 400 000 рублей, а еще 100 000 можно сэкономить при сдаче прежнего авто в трейд-ин.

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