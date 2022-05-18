Почему именно летом появится редкая возможность купить машину подешевле

– «За первые две недели мая в России было продано всего около 10 000 новых авто. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главная причина — падение спроса по причине ценового шока у потребителя, высокие ставки по кредитам и лизингу. Снижение предложения ассортимента влияет на ситуацию в минимальной степени — по разным оценкам, на данный момент на складах у российских автодилеров имеется хороший запас в виде примерно 125—150 000 новых авто», — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель онлайн аукциона новых автомобилей Carclick.ru Сергей Пиголкин.
Ситуация такова, что общий цены на новые машины в России не только перестали расти, но и, по отдельным позициям, начинают откатываться назад. Так особенно эта тенденция заметна в премиум-сегменте. В частности, некоторые дилеры снизили на 30—50% от пиковых значений марта цены на такие модели как, например, седан Mercedes E-класса и кроссовер GLC — с уровней 8,5 млн рублей до 5,5—6 млн сейчас.
Аналогичная ситуация с BMW 3-ей и 7-ой серии, а также с достаточно популярной Audi А6. По остальным моделям сегмента снижение стоимости составляет 10—20%. Что касается машин Lexus, Infiniti, Jаguar-Land Rover, Cadillac, то тут падения цен не видно: реальных авто у дилеров крайне мало, а параллельный импорт из-за проблем с логистикой пока не набрал нужных оборотов.
Кроме того, надо иметь в виду, что изрядную долю таких машин ранее приобретали в лизинг и кредит, а в текущих условиях это стало сложно и слишком дорого. Тем не менее, по данным Пиголкина, своего рода «параллельный импорт» автомобилей в Россию уже начал функционировать. К нам начали ввозить иномарки через ОАЭ. Уже сейчас оказавшиеся таким образом в РФ некоторые модели новых Mitsubishi или Toyota продаются у нас по ценам на 2—4 млн руб дешевле, чем в салонах официальных дилеров, — и это с учетом всех затрат и заработка перекупщиков.
Однако, массовым явлением подобная схема до сих пор не стала, поскольку подобные операции проворачивают лишь частные лица и «перекупы». Автодилеры в сторону подобного импорта поворачиваются неохотно. По некоторым данным, даже сейчас, по истечении уже почти трех месяцев с начала известных событий в российской экономике из-за украинской операции, порядка 70% владельцев дилерских центров вообще ничего не предпринимают для выживания своего бизнеса, искренне надеясь, что «вот-вот все вернется и будет как раньше». Хотя уже точно известно, что «как раньше» в России не будет — по большинству автобрендов, по крайней мере.
Все это однозначно приведет к неизбежному снижению цен на автомобили. Дело в том, что в марте-апреле большинство автодилеров закупили у представительств автобрендов машины по очень высоким ценам. Даже за заказанные задолго до начала спецоперации на Украине партии машин автоторговцы были вынуждены заплатить, как минимум, на 20—30% больше, чем планировалось изначально. А более поздние поставки обошлись им еще дороже.
Но сейчас покупатель совсем не готов приобретать авто по таким ценам. Сергей Пиголкин прогнозирует, что к июню у большинства дилерских центров закончится финансовый запас прочности. И чтобы выручить хоть какие-то средства на содержание зданий, оплату налогов, зарплаты и прочее они будут вынуждены переписать ценники на авто в сторону серьезного уменьшения цифр. Чтобы получить хоть какой-то поток клиентов. Как долго продлится этот период снижения цен прогнозировать сложно. Ведть уже к середине лета должен заработать механизм параллельного импорта автомобилей, а население, оправившись от ценового шока потихоньку начнет покупать машины. Эти факторы могут позволить торговцам удержать на высоком уровне розничные цены на авторынке.
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