Почему именно летом появится редкая возможность купить машину подешевле

– «За первые две недели мая в России было продано всего около 10 000 новых авто. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главная причина — падение спроса по причине ценового шока у потребителя, высокие ставки по кредитам и лизингу. Снижение предложения ассортимента влияет на ситуацию в минимальной степени — по разным оценкам, на данный момент на складах у российских автодилеров имеется хороший запас в виде примерно 125—150 000 новых авто», — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель онлайн аукциона новых автомобилей Carclick.ru Сергей Пиголкин.

Ситуация такова, что общий цены на новые машины в России не только перестали расти, но и, по отдельным позициям, начинают откатываться назад. Так особенно эта тенденция заметна в премиум-сегменте. В частности, некоторые дилеры снизили на 30—50% от пиковых значений марта цены на такие модели как, например, седан Mercedes E-класса и кроссовер GLC — с уровней 8,5 млн рублей до 5,5—6 млн сейчас.

Аналогичная ситуация с BMW 3-ей и 7-ой серии, а также с достаточно популярной Audi А6. По остальным моделям сегмента снижение стоимости составляет 10—20%. Что касается машин Lexus, Infiniti, Jаguar-Land Rover, Cadillac, то тут падения цен не видно: реальных авто у дилеров крайне мало, а параллельный импорт из-за проблем с логистикой пока не набрал нужных оборотов.