На бывшем заводе Renault в Москве могут начать выпуск китайских автомобилей

Как сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники, бывший завод Renault в Москве может приступить к сборке китайских машин. Среди потенциальных партнеров рассматриваются FAW, JAC и BYD. А в переговорах помимо Минпромторга участвуют и представители отечественного КАМАЗа.

Куда более любопытным является тот факт, что новые модели родом из Поднебесной могут выезжать из ворот столичного предприятия под маркой «Москвич».

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже изучил перспективы нового русского автомобиля, коим должен стать массовый ситикар на основе китайских комплектующих. Подробнее о нем можно узнать здесь.

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