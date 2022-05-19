На бывшем заводе Renault в Москве могут начать выпуск китайских автомобилей

Фото из открытых источников
На заводе «Рено Россия», перешедшем в ведение московского правительства, могут начать выпуск китайских автомобилей. Что ж, решение вполне ожидаемое. В настоящий момент Минпромторг ведет переговоры с тремя компаниями из КНР. В частности, маркой BYD.
Мирон Горин

Как сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники, бывший завод Renault в Москве может приступить к сборке китайских машин. Среди потенциальных партнеров рассматриваются FAW, JAC и BYD. А в переговорах помимо Минпромторга участвуют и представители отечественного КАМАЗа.

Куда более любопытным является тот факт, что новые модели родом из Поднебесной могут выезжать из ворот столичного предприятия под маркой «Москвич».

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже изучил перспективы нового русского автомобиля, коим должен стать массовый ситикар на основе китайских комплектующих. Подробнее о нем можно узнать здесь.

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19 мая 2022
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