Mazda хочет, но не может возобновить производство автомобилей в России

Во Владивостоке Mazda производит кроссоверы CX−5 и CX−9, а также седан среднего класса Mazda 6. Правда, из-за проблем с комплектующими предприятие встало на паузу. Более того: сотрудники завода отправились в корпоративный отпуск, который с 19 мая вновь был продлен.

«Мазда Соллерс» в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены. В настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок, — заявили в российском представительстве Mazda.

Между тем, некоторые заводы постепенно возвращаются к работе. К примеру, о возобновлении производства объявил УАЗ, точечно выпускает некоторые модели и LADA. А вот машиностроительная площадка «Рено», судя по всему, остановилась навсегда. По крайней мере, столичные власти решили выпускать на ней совсем другие автомобили. Подробнее — здесь.

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