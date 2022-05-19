Названы сроки появления в продаже LADA Granta без санкционных комплектующих

Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в социальной сети «ВК», первые «голые» автомобили уже покинули вазовский конвейер. В настоящий момент выпущено несколько экземпляров LADA Granta для прохождения сертификационных испытаний.

Упрощенные версии автомобилей остались без подушек безопасности, а также ESP и антиблокировочной системы тормозов. Также «Гранты» лишились терминала вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Впрочем, не очень-то и хотелось.

Что же касается начала продаж, то «облысевшие» LADA Granta появятся у дилеров в июле. Хотя и официально эти сведения Волжский автозавод не подтверждает.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM