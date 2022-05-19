Самый спорный кроссовер Haval уже можно заказать в России

Производство Haval Dargo налажено на собственном заводе Haval под Тулой. Благодаря местной сборке, модель адаптирована под российские условия. У нее есть подогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Также SUV может похвастаться функцией автоматического запуска двигателя, а также увеличенным до 4,5 литров бачком омывателя.

В плане агрегатов новичок предложит двухлитровый турбодвижок, с которого мотористы «сняли» 192 л. с. и 320 Нм. В трансмиссии трудится безальтернативный семиступенчатый «преселектив», а привод может быть передним или полным. Притом китайцы не стали экономить, а снабдили обе версии независимой задней подвеской!

Когда начнутся продажи таких SUV, в российском офисе бренда не уточняют. Определенно Dargo обещает быть интересной покупкой, так как, по словам создателей, сочетает «функциональность городского кроссовера и повышенную проходимость внедорожника».

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