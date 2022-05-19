Самый спорный кроссовер Haval уже можно заказать в России

Фото производителя.
Российские дилеры марки Haval начинают прием предварительных заказов на кроссовер Dargo, который многие дизайнеры считают самой спорной (с точки зрения внешности) моделью китайского бренда. Оставить заявку на приобретение новинки можно на официальном сайте.
Алексей Кованов

Производство Haval Dargo налажено на собственном заводе Haval под Тулой. Благодаря местной сборке, модель адаптирована под российские условия. У нее есть подогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Также SUV может похвастаться функцией автоматического запуска двигателя, а также увеличенным до 4,5 литров бачком омывателя.

В плане агрегатов новичок предложит двухлитровый турбодвижок, с которого мотористы «сняли» 192 л. с. и 320 Нм. В трансмиссии трудится безальтернативный семиступенчатый «преселектив», а привод может быть передним или полным. Притом китайцы не стали экономить, а снабдили обе версии независимой задней подвеской!

Когда начнутся продажи таких SUV, в российском офисе бренда не уточняют. Определенно Dargo обещает быть интересной покупкой, так как, по словам создателей, сочетает «функциональность городского кроссовера и повышенную проходимость внедорожника».

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19 мая 2022
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