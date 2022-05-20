Mercedes откажется от самых недорогих моделей

Чтобы выполнить поставленную задачу, немцы планируют активно создавать особые спецверсии серийных моделей, плюс выпускать эксклюзивные коллекционные машины. Последние будут предлагать под брендом Mythos Series, то есть «Мифическая серия».

А вот недорогие по мерседесовским меркам модели — это A- и B-класс, а также CLA, GLA и GLB — ждет сокращение. Из семи автомобилей скоро останется всего четыре. Притом маркетологи хотят существенно поднять цены, но взамен улучшить оснащение.

К 2024 году для базовых моделей будет содана новая архитектура, на которую друг за другом «переедут» младшие представители марки. А в 2023-м дебютирует следующее поколение Е-класса, которое, очевидно, тоже станет дороже и богаче.

А вот Mercedes-Benz C-класса останется прежним, ведь он сменил поколение совсем недавно. И сейчас седан и универсал обзавелись «заряженной» версией от придворного тюнинг-ателье AMG: машины лишили двух цилиндров, но наклеили шильдик из трех заветных букв.

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