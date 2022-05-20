Mercedes откажется от самых недорогих моделей

Фото производителя.
Концерн Mercedes-Benz скорректирован план развития модельного ряда. К 2026 году марка Mercedes рассчитывает на 60% увеличить продажи топовых моделей — это все Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach, G-класс, S-класс, GLS, а также электромобили EQS и EQS SUV.
Алексей Кованов

Чтобы выполнить поставленную задачу, немцы планируют активно создавать особые спецверсии серийных моделей, плюс выпускать эксклюзивные коллекционные машины. Последние будут предлагать под брендом Mythos Series, то есть «Мифическая серия».

А вот недорогие по мерседесовским меркам модели — это A- и B-класс, а также CLA, GLA и GLB — ждет сокращение. Из семи автомобилей скоро останется всего четыре. Притом маркетологи хотят существенно поднять цены, но взамен улучшить оснащение.

К 2024 году для базовых моделей будет содана новая архитектура, на которую друг за другом «переедут» младшие представители марки. А в 2023-м дебютирует следующее поколение Е-класса, которое, очевидно, тоже станет дороже и богаче.

А вот Mercedes-Benz C-класса останется прежним, ведь он сменил поколение совсем недавно. И сейчас седан и универсал обзавелись «заряженной» версией от придворного тюнинг-ателье AMG: машины лишили двух цилиндров, но наклеили шильдик из трех заветных букв.

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20 мая 2022
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