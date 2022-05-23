Боссы Mercedes-Benz решили сделать AMG One по пьяни

Как передает Интернет-издание Motor1, глава компании Ола Каллениус объясняет причины задержки, как техническими трудности, так и тем, что в момент принятия решения о начале работы над AMG One, члены совета директоров были пьяны.

«Команда инженеров AMG вместе с ребятами с завода по производству двигателей Формулы−1 пришли к нам несколько лет назад и сказали, что у них есть блестящая идея установить силовую установку от гоночного болида в дорожную машину. Мне нужно проверить протокол того заседания, но я уверен, что в момент, когда мы одобрили этот план, мы все были пьяны», — приводит слова топ-менеджера Интернет-портал.

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