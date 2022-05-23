ГИБДД продолжает штрафовать за «встречку» ни в чем неповинных водителей

Вот представьте: едете вы по своей полосе с разрешенной скоростью, а вам — бац, и приходит «письмо счастья» на 5000 рублей за езду по «встречке». Как так? Да очень просто! То ли камера автоматической фиксации нарушений ПДД дала сбой, то ли специально «оштафовала» водителя — неизвестно. Но как мог подписать сие постановление сотрудник ГИБДД — остается загадкой! Особенно с учетом того, что даже фото, присланное «всевидящим оком», демонстрирует полное отсутствие какого-либо правонарушения.
Именно такой случай и произошел на днях в ГИБДД УМВД России по Брянской области. Причем, уверены, что случаев таких немало — лишь об одном из них стало известно порталу «АвтоВзгляд» после того, как в редакцию обратился возмущенный полицейским беспределом автовладелец.
Сдается нам, что в надежде на авось, сотрудник местной ГИБДД сознательно расписался под постановлением, дабы помочь получить казне деньги, а региональному ведомству — «палок». Или же служивый попросту не стал изучать материалы псевдонарушения и «автоматом» одобрил наложенный камерой штраф.
Как бы то ни было, без вины виноватый шофер поспешил обжаловать вынесенное постановление, однако сделать ему это не удалось. Опять же — то ли специально, то ли случайно — но сервис пресловутого портала госуслуг наотрез отказался предоставлять водителю такую возможность. Зато после публикации материала порталом «АвтоВзгляд» о вопиющем нарушении сотрудником ГАИ вверенного ему же закона, автовладельцу позвонили. Нет, угрожать не стали. Впрочем, извиняться тоже. Но зато пообещали отменить неправомерно выписанный штраф.
Спустя день обещание свое придорожные полицейские выполнили. А не обратись водитель за помощью в СМИ, «хеппи энда» бы не случилось. Тем более, что многие автомобилисты привязывают банковские карты к сервису автоматического списывания денег за дорожные прегрешения — на тот случай, чтобы не тратить время на мониторинг наличия штрафов и не опоздать погасить их со скидкой.
Наш вам совет: изучайте не только дату и место зафиксированного нарушения, но и его фотодоказательства. Если, конечно, вы не планируете перечислить свои кровно заработанные в благотворительный фонд ГИБДД.
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