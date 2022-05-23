ГИБДД продолжает штрафовать за «встречку» ни в чем неповинных водителей

Вот представьте: едете вы по своей полосе с разрешенной скоростью, а вам — бац, и приходит «письмо счастья» на 5000 рублей за езду по «встречке». Как так? Да очень просто! То ли камера автоматической фиксации нарушений ПДД дала сбой, то ли специально «оштафовала» водителя — неизвестно. Но как мог подписать сие постановление сотрудник ГИБДД — остается загадкой! Особенно с учетом того, что даже фото, присланное «всевидящим оком», демонстрирует полное отсутствие какого-либо правонарушения.

Именно такой случай и произошел на днях в ГИБДД УМВД России по Брянской области. Причем, уверены, что случаев таких немало — лишь об одном из них стало известно порталу «АвтоВзгляд» после того, как в редакцию обратился возмущенный полицейским беспределом автовладелец.

Сдается нам, что в надежде на авось, сотрудник местной ГИБДД сознательно расписался под постановлением, дабы помочь получить казне деньги, а региональному ведомству — «палок». Или же служивый попросту не стал изучать материалы псевдонарушения и «автоматом» одобрил наложенный камерой штраф.