Россияне бросились массово скупать у дилеров остатки Renault Logan

Еще в апреле россияне побежали раскупать бюджетные Renault Logan, отчего модель в линейке французского производителя в нашей стране оказалась лидером продаж. Так, по итогам минувшего месяца «Логаны» смогли найти себе без малого 1000 новых владельцев, хотя и в целом продажи продемонстрировали незавидную отрицательную динамику (−75%).

После весточки об уходе марки из России ажиотаж продолжился, а вот цены на фоне повышенного интереса покупателей ожидаемо скакнули вверх. Впрочем, это еще «не потолок», ибо скупленные по более лояльным прайсам Renault Logan вскоре наверняка вновь окажутся в продаже. Да только много дороже. Особенно после того, как машин не останется в автосалонах.

Между тем, соверешенно новый «Логан», который уже вдоль и поперек обкатали на АВТОВАЗе, может появиться на рынке под исконно русской маркой «Москвич». Подробнее можно узнать здесь.

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