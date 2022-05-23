Запчасти для российских автомобилей приедут из Страны белых слонов

Как заявил г-н Решетников, Таиланд обладает очень мощной промышленностью в области автомобилей и компонентов. Поэтому продукция из «Страны белых слонов» может запросто пригодится российскому автопрому, так как многие западные (и не только) производители узлов и деталей под давлением санкций отказались от сотрудничества.

Между тем, Ассоциация автопроизводителей Японии считает тайский кластер лучшим среди всех стран из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Из этой страны уходят запчасти для автомобилей нескольких десятков брендов!

Так что теоретически заводы Таиланда могут поставлять не только компоненты для конвейеров АВТОВАЗа, ГАЗа и УАЗа, но и отправлять комплектующие по программам «параллельного импорта» для техники, что уже ездит по дорогам России.

Вообще, в последнее время отечественные чиновники и СМИ уделяют много времени организации параллельного импорта иностранных машин и запчастей в Россию. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему российским автовладельцам не стоит на него рассчитывать.