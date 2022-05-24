Volkswagen представил спецверсию Touareg в честь 20-летия модели

Автомобиль получил символичное название Touareg Edition 20, а от обычного кроссовера юбиляр отличается эксклюзивным окрасом Meloe Blue в темно-синий «металлик», а также колесными дисками особого дизайна из легкого сплава, раздутыми арками и оригинальным черным диффузором.

Кроме того, стеклам досталась сочная тонировка. Видимо, чтоб никто не видел, кто едет на эксклюзивной версии немецкого SUV. Кстати, принадлежность к уникальному изданию подчеркивают соответствующие таблички и шильдики. В том числе, и в салоне, окутанном бежевой кожей Savona с ромбовидной строчкой.

По технике — без сенсаций. Да и зачем, если V6 прекрасен, что в дизельной версии, что с «бензинкой». Правда, для особо изощренных имеется и гибрид.

Стартовый прайс на Volkswagen Touareg Edition 20 в Старом Свете составляет 77 500 евро, что в переводе на укрепившуюся российскую валюту — без малого 4 900 000 рублей. Но вот появится ли у нас праздничная спецверсия, пока информации нет.

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