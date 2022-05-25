Новый глава завода «Москвич» не смог объяснить, чем он будет заниматься

Фото производителя.
После того, как московский завод марки Renault неожиданно достался столичной мэрии, руководство последней поспешило оперативно назначить нового главу для этой производственной площадки. Следуя чиновничьей логике, власти выбрали руководителем не опытного производственника из автопрома, а «своего человека», коим оказался Дмитрий Пронин.
Ефим Розкин

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на прежнем посту г-н Пронин координировал деятельность Дептранса «в сфере развития транспортных коммуникаций, развитие легковых таксомоторных перевозок» и работу по закупке транспортных средств для городских нужд".

Также новоиспеченный глава «Москвича» ранее отвечал за создание безбарьерной городской среды и выдачу «разрешений и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы».

В общем, бывший «таксист» привык больше тратить бюджетные деньги, чем заниматься реальным сектором экономики. Поэтому первое обращение, которое Дмитрий Пронин записал для сотрудников завода, оказалось, мягко говоря, никаким — типовым и обтекаемым.

«Я уверен, мы сможем наладить все процессы и сохранить российскую автомобильную отрасль. Вместе мы справимся с поставленными задачами и будем активно расширять завод и развивать производство», — цитирует финал тирады Drom.

Вопрос, зачем столице вообще свой автозавод, тоже остался без ясной аргументации: «Это историческое место для Москвы, и наша задача — сохранить и развивать производство автомобилей именно на этой площадке», — сказал экс-координатор Дептранса.

И, конечно, специалист по таксомоторам не сумел рассказать, какие же автомобили будет выпускать новообразованный «Москвич»…

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

производители, кризис, производство, автозаводы, скандал, украина, санкции
25 мая 2022
1