Новый глава завода «Москвич» не смог объяснить, чем он будет заниматься

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на прежнем посту г-н Пронин координировал деятельность Дептранса «в сфере развития транспортных коммуникаций, развитие легковых таксомоторных перевозок» и работу по закупке транспортных средств для городских нужд".

Также новоиспеченный глава «Москвича» ранее отвечал за создание безбарьерной городской среды и выдачу «разрешений и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы».

В общем, бывший «таксист» привык больше тратить бюджетные деньги, чем заниматься реальным сектором экономики. Поэтому первое обращение, которое Дмитрий Пронин записал для сотрудников завода, оказалось, мягко говоря, никаким — типовым и обтекаемым.

«Я уверен, мы сможем наладить все процессы и сохранить российскую автомобильную отрасль. Вместе мы справимся с поставленными задачами и будем активно расширять завод и развивать производство», — цитирует финал тирады Drom.

Вопрос, зачем столице вообще свой автозавод, тоже остался без ясной аргументации: «Это историческое место для Москвы, и наша задача — сохранить и развивать производство автомобилей именно на этой площадке», — сказал экс-координатор Дептранса.

И, конечно, специалист по таксомоторам не сумел рассказать, какие же автомобили будет выпускать новообразованный «Москвич»…

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM