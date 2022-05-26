Volkswagen «продлевает» сроки гарантийного ремонта своих машин в России

– В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год, — говорится в письме, подписанном руководителем марки «Фольксваген легковые автомобили» Михаэлем Арндтом, оказавшемся в распоряжении наших коллег из Autonews.

А если читать между строк, то, скорее всего, с «Группой ГАЗ», из-за наложенных на него жесточайших американских санкций, немцы и вовсе распрощаются навсегда.

Одновременно дилеров предупредили, что хотя свои гарантийные обязательства перед клиентами VW и намерен выполнять, поставляя партнерам запчасти, но сроки их исполнения оставляет под вопросом «в связи с чрезвычайной ситуацией и по вытекающим из нее причинам».

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