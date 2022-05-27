Впереди «трехдневка»: КамАЗ выбрал «предел прочности»

КамАЗ вводит «трехдневку», то есть трехдневную рабочую неделю. Для основной массы сотрудников производства график остался традиционным, однако руководители, специалисты и служащие, а также рабочие производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих, начали трудиться по сокращенному графику.

Притом для сотрудников, чья нагрузка сократилась под влиянием европейских санкций и ограничения поставок автокомпонентов, введена временная занятость, сообщает издание «Вести КамАЗа». Это значит, что 5500 камазовцев пойдут на общественные работы, которые будут оплачены из федерального бюджета.

Кстати, кризис затронул даже прославленную команду «КАМАЗ-мастер», который вынужден распродавать гоночные грузовики. Скажем, актуальную модель 43509 любой желающий сможет приобрести, заплатив 60 000 000 рублей.

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