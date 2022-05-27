Когда на самом деле АВТОВАЗ вновь начнет собирать автомобили

Приказ о простое опубликован в соцсети VK в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ». Из него следует, что из-за отсутствия комплектующих производство машин будет в простое до 3 июня.

Напомним, что предприятие работает с периодическими паузами уже около года. Это связано с нехваткой электронных компонентов. А после того, как о своем уходе из России объявила компания «Рено», ситуация стала только хуже.

Ранее сообщалось, что производитель все же смог договориться с китайскими компаниями о поставках комплектующих. Но из-за жестких локдаунов в Китае, связанных с пандемией коронавируса, нужные запчасти и узлы не смогли доставить вовремя.

Новому топ-менеджеру придется решать эти вопросы. И хорошо, если бы это было сделано быстро, а готовые машины начали съезжать с конвейера хотя бы 6 июня. Иначе покупатели останутся даже без «упрощенных» версии LADA Granta, которые обещали прибыть в автосалоны во второй половине июня.

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