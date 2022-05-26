Как гарантировано защитить автомобиль от мелких краж

Как сообщает страховая компания Росгосстрах, с начала этого года число краж запчастей и навесного оборудования с припаркованных автомобилей выросло на 47%. Портал «АвтоВзгляд» уверен, что тенденция продолжится, ведь дефицит автокомпонентов только начинается. Количество хищений может быть даже больше, чем это наблюдалось в 90-е годы, ведь мошенники уже не останавливаются только на краже колес.

Их интересуют, скажем, такие крупные кузовные элементы, как бамперы. Например, опытный вор без проблем снимет передний бампер у Opel Astra H. Для этого только нужно открыть капот. Дальше — дело техники. Мошенник откручивает в передних подкрылках по два самореза, снимает решетку радиатора (ее, кстати, тоже можно продать) и легким движением руки приподнимает с каждой из сторон край бампера вверх, тянет чуть в бок. Все.

Чтобы этого не произошло, многие автовладельцы уже сейчас ставят механические или электромеханические замки капота. Количество и стоимость зависит от модели авто. Такой электронный замок устанавливается в разрыв штатного троса отпирания замка капота. Примерная стоимость «гаджета» и работ по установке — 15 000 ₽

Есть и более «художественный» вариант, вроде нанесения аэрографии. Да так, чтобы рисунок был и на бампере и на передних крыльях. Подобное «украшательство» разумно делать исключительно на дорогих машинах, потому как стоит «автокартина» недешево.