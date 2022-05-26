Как гарантировано защитить автомобиль от мелких краж

Как сообщает страховая компания Росгосстрах, с начала этого года число краж запчастей и навесного оборудования с припаркованных автомобилей выросло на 47%. Портал «АвтоВзгляд» уверен, что тенденция продолжится, ведь дефицит автокомпонентов только начинается. Количество хищений может быть даже больше, чем это наблюдалось в 90-е годы, ведь мошенники уже не останавливаются только на краже колес.
Их интересуют, скажем, такие крупные кузовные элементы, как бамперы. Например, опытный вор без проблем снимет передний бампер у Opel Astra H. Для этого только нужно открыть капот. Дальше — дело техники. Мошенник откручивает в передних подкрылках по два самореза, снимает решетку радиатора (ее, кстати, тоже можно продать) и легким движением руки приподнимает с каждой из сторон край бампера вверх, тянет чуть в бок. Все.
Чтобы этого не произошло, многие автовладельцы уже сейчас ставят механические или электромеханические замки капота. Количество и стоимость зависит от модели авто. Такой электронный замок устанавливается в разрыв штатного троса отпирания замка капота. Примерная стоимость «гаджета» и работ по установке — 15 000 ₽
Есть и более «художественный» вариант, вроде нанесения аэрографии. Да так, чтобы рисунок был и на бампере и на передних крыльях. Подобное «украшательство» разумно делать исключительно на дорогих машинах, потому как стоит «автокартина» недешево.
Есть и еще один нюанс. На многих машинах передние крылья крепятся не сваркой, а болтами. Это облегчает их демонтаж и воры обязательно этим будут пользоваться, ведь с «кузовщиной» также намечаются перебои. Особенно это касается премиальных авто из Европы и США. И здесь помогает замок на капот, так что не стоит на нем экономить.
Что касается воровства фар на дорогих иномарках, то можно нанести на оптику специальную противоугонную маркировку. С такой продать блок-фару невозможно, ведь прекрасно видно, что она краденая. Отметим, что похожую маркировку наносят на колесные диски и даже выбивают на «банке» нейтрализатора. А еще можно закрыть металлической защитой часть выхлопной системы, что станет довольно существенным препятствием для доступа к ней.
Еще один вариант защиты фар — установка на них специального замка. Скажем, такой «гаджет» российского производства для Porsche Cayenne стоит порядка 29 000 рублей. «Прайс» оправдан, ведь оптику с «немца» можно украсть, даже не открывая капот, а одна фара на вторичке стоит больше 100 000 рублей.
Наконец, сигнализация. Казалось бы, достаточно штатной. Но она неспособна «распознать», скажем, кражу колес. Поэтому стоит рассмотреть установку нештатного охранного комплекса с так называемым 3D-акселерометром. Он фиксирует поддомкрачивание автомобиля и оповещает об этом владельца через смартфон. Цена на комплекс стартует от 50 000 рублей, но она оправдана, ведь лишь комплект недорогих покрышек на кроссовер Mercedes-Benz обойдется сейчас в 120 000 рублей.
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