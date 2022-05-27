Правительство направило 30 млрд. рублей на поддержку российского производства автозапчастей

– Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 миллиардов рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты, — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, одобренный властями выпуск на российских автозаводах машин с экологическим классом Евро 0 — мера вынужденная и временная, на которую пришлось пойти, чтобы избежать остановки производств. Он также отметил, что нехватка автокомпонентов коснулась не только российских предприятий, но и практически всех автопроизводителей мира. Кроме того, он рассказал, что введенные против России экономические санкции в разной степени воздействуют на отечественных производителей автотранспортной техники.

– Там разная степень беды по грузовой технике, по автобусам, по легковой технике, по коммерческим автомобилям, — пояснил вице-премьер.

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