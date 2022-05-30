Как выглядит УАЗ «Профи», из которого зачем-то сделали кабриолет

Из двухрядной кабины грузовика УАЗ «Профи» нижегородские кузовостроители вырезали панель крыши и заднюю стенку. Затем вместо стандартного бортового кузова водрузили стеклопластиковую платформу, дополненную патриотовскими фонарями, а финале водрузили трубчатый каркас, на который натягивается матерчатый тент.

На выходе получился экскурсионный автомобиль для южных регионов страны. Возможно, со снятым тентом машина выглядит вполне прилично, но примитивная брезентовая крыша делает «Профи» похожим на странную гаражную самоделку.

В плане техники — ничего нового. под капотом скрывается 150-сильный атосферник ZMZ Pro, с которым состыкована 5-ступенчатая механическая коробка. Привод — жестко подключаемый полный, с понижающей передачей и опционной блокировкой заднего дифференциала.

Ранее УАЗ показал «идеальный» автомобиль для путешествий по России. Что вполне логично: этим летом, когда цены на аренду гостиниц, квартир, комнат и вообще любых закутков на отечественных курортах взлетят до небес, россияне наверняка вспомнят советские традиции палаточного отдыха.

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