Почему на АЗС стали массово отказываться наливать топливо в канистры

Времена тотального дефицита топлива и редкости АЗС давно прошли, поэтому в прошлое канули и канистры, куда заливали горючку «на черный день» все отечественные водители. Сначала советские, а потом и российские. Может и валяется еще где старая, покрытая ржой и подтеками, но пользоваться ей уже не стоит. То ли крышка течет, то ли стык. Разжиться тарой можно лишь у тех, кто обладает лодкой — у добротного лодочного мотора точно есть бак, который по совместительству является и канистрой.

Зато в любом гараже или сарае найдется пластиковая «пятерка» от минеральной воды или «незамерзайки», которую, собственно, и хранят специально для такого случая: вот понадобится «бенз» для триммера или газонокосилки, а с чем, спрашивается, на заправку ехать? Да и с двухтактным маслом так смешать намного проще — объем понятен и результат виден. Так говорят малоопытные дачники, ведь на заправке от подобного предложения — залить немного горючего в «пластик» — шарахнуться, как черт от ладана. Жаль, что не разъясняют почему. Не положено, и точка. Видать, сами не знают.

Бытуют легенда, что причина столь стойкого нежелания заправщиков наполнять «пластик» горючим кроется в тонкости стенок, которые легко лопаются от паров бензина, стоит канистре немного полежать в разогретом летним солнцем багажнике. Такое случается, особенно если залить «под горлышко». Правда, чаще все же срывает пробку. Другой миф гласит, что не один «Жигуль» сгорел из-за летающей по багажнику пластиковой «пятилитровки», наполненной бензином. Короче говоря, могли бы налить половинку или проследить, чтобы поставили да прикрепили, а то сразу шлют в магазин за дорогим, но проходящем по закону «резервуаром». Нелюди!