В России собраны последние автомобили марки Renault

27 мая АВТОВАЗ собрал несколько хетчбэков Renault Sandero Stepway, которые стали последними автомобилями французской марки, что были сделаны силами российского автогиганта, передает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» из соцсети VK.

Что будет дальше, известно лишь избранным. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверяет, что в Тольятти через некоторое время смогут выпускать и хетчбэки Sandero, и кроссоверы Duster, но — под маркой LADA.

В свою очередь, «Нетипичный АВТОВАЗ» доказывает, что линии выпуска деталей и комплектующих для производства этих моделей будут законсервированы на неопределенный срок. И эта пауза может оказаться довольно длительной.

Поэтому вывод пока можно сделать лишь следующий: под маркой Renault популярные «бюджетники» выпускаться точно не будут. Но возобновится ли их сборка под брендом LADA, зависит от того, на каких условиях французы уйдут из России. Так что придется ждать новых подробностей.

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