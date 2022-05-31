К дилерам отправили первую партию новейших LADA Vesta NG

На самом деле, LADA Vesta NG продемонстрировали только снаружи. Впереди машину ждала полноценная презентация, но, как уже было сказано, обстоятельства, к сожалению, сложились иначе. В Ижевске успели собрать лишь около шести десятков машин, которые, как сообщает VK-паблик «Автоград Ньюс», сейчас и отправлены дилерам.

На автовозы грузят только «обычные» седаны и универсалы обновленного образца: «кросс-версий» среди отправленных автомобилей нет.

И еще одна новость от марки LADA. В последние годы, пока российским автогигантом уверенно рулила группа Renault, на АВТОВАЗ охотно устраивались европейские специалисты самых разных профессий. Но теперь экспатам придется возвращаться обратно на родину.

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