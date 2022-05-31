К дилерам отправили первую партию новейших LADA Vesta NG

Фото производителя.
Рестайлинговую LADA Vesta NG публике показали еще 22 февраля… Но после начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций коллективным Западом, АВТОВАЗ оказался без импортных автокомпонентов, а потому производство новинки пришлось отложить «до лучших времен». Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить, когда они настанут.
Алексей Кованов

На самом деле, LADA Vesta NG продемонстрировали только снаружи. Впереди машину ждала полноценная презентация, но, как уже было сказано, обстоятельства, к сожалению, сложились иначе. В Ижевске успели собрать лишь около шести десятков машин, которые, как сообщает VK-паблик «Автоград Ньюс», сейчас и отправлены дилерам.

На автовозы грузят только «обычные» седаны и универсалы обновленного образца: «кросс-версий» среди отправленных автомобилей нет.

И еще одна новость от марки LADA. В последние годы, пока российским автогигантом уверенно рулила группа Renault, на АВТОВАЗ охотно устраивались европейские специалисты самых разных профессий. Но теперь экспатам придется возвращаться обратно на родину.

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31 мая 2022
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