Новая LADA Granta появится в продаже раньше, чем предполагалось

Фото: АвтоВзгляд
Свежая версия LADA Granta должна была появиться в продаже в июле. Однако, судя по всему, к дилерам автомобиль поступит месяцем ранее. И прежде всего, благодаря готовности Волжского автозавода запустить серийную сборку бюджетной модели. О чем, в частности, официально заявили представители АВТОВАЗа.
Лика Затворная

Справедливости ради стоит сказать, что первая партия LADA Granta уже покинула вазовский конвейер. А в полном объеме серийное производство стартует 6 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации предприятия Сергея Зайцева.

Вот только о списке оснащения пока информации нет. Рискнем предположить, что речь идет о той самой упрощенной версии «Гранты», лишенной антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности, системы стабилизации и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Между тем, к дилерам начали поступать новейшие LADA Vesta NG, причем с полным «боекомплектом» из санкционных комплектующих. Правда, машин на первоначальном этапе всем, увы, не хватит.

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31 мая 2022
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