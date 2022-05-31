Новая LADA Granta появится в продаже раньше, чем предполагалось

Справедливости ради стоит сказать, что первая партия LADA Granta уже покинула вазовский конвейер. А в полном объеме серийное производство стартует 6 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации предприятия Сергея Зайцева.

Вот только о списке оснащения пока информации нет. Рискнем предположить, что речь идет о той самой упрощенной версии «Гранты», лишенной антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности, системы стабилизации и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Между тем, к дилерам начали поступать новейшие LADA Vesta NG, причем с полным «боекомплектом» из санкционных комплектующих. Правда, машин на первоначальном этапе всем, увы, не хватит.

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