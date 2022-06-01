Японцы представили новейший Lexus RX: прежним осталось только имя

Продолжают список новшеств радикально перекроенный интерьер и свежее поколение медиакомплекса, что может иметь экран диагональю 9,8 или 14 дюймов. Электронный комплекс Lexus Safety System+ 3.0 включает адаптивный круиз-контроль и множество других ассистентов.

Так что единственный повод для расстройства — исключение двигателей V6 из гаммы моторов. Формальным преемником стала турбочетверка объемом 2,4 литра, которая проигрывает 300-сильной «шестерке» по мощности (279 л. с.), но обходит по крутящему моменту (430 Нм против 370 Нм).

При этом новинка вышла шустрее и экономичнее предшественницы, так что переживать об утрате двух цилиндров точно не стоит! Кроме того, японцы подготовили целый выводок гибридных исполнений, но, очевидно, что они не будут пользоваться особенной популярностью среди россиян.

В общем, в пятом поколении Lexus RX хорош буквально всем, включая сниженную на 90 кг снаряженную массу. Но серьезный минус все-таки имеется: в нынешних условиях невозможно предсказать, когда такие машины доберутся до наших дилеров…

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