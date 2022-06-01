В России резко подскочили продажи грузовых «китайцев»

В этой ситуации, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, продавцы большегрузов решили «навариться» на дефиците техники. Если КамАЗ отгружает дилерам полноприводные шасси 43118 примерно по 5 000 000 рублей за штуку, то продавцы предлагают их клиентам по цене… в 6 000 000. И многие вынуждены соглашаться.

Фирмы, торгующие грузовиками Shaanxi и «Урал», более сговорчивы. А потому смогли резко нарастить продажи. Скажем, по итогам мая, как уверяет агентство «Автостат», своих владельцев нашли 508 и 322 машин из Китая и Миасса, соответственно. Это второе и третье места по количеству регистраций, а лучше сработал только КамАЗ, передавший покупателям 1478 автомобилей.

В целом же на долю всех «китайцев» по итогам последнего весеннего месяца пришлось 25% от общего объема реализации новых грузовых машин. И этот процент продолжает расти! Так что уже очень скоро «поднебесные» грузовики станут основной движущей силой российских строек.

Например, марка JAC тоже всерьез настроилась обосноваться на опустевшем российском рынке, предлагая отечественным перевозчикам самые разные грузовики. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как китайцы, откровенно демпингуя, хотят насолить КамАЗу и МАЗу.

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