Dongfeng DF6: в Россию привезли внедорожного «японца» китайской сборки

Фото производителя.
Бородатый анекдот про сторожа зоопарка и выводок черепах заканчивался фразой: «Я дверь открыл, а они ка-а-ак ломанулись!» И это описание здорово напоминает сложившуюся на российском рынке ситуацию: в последнее время китайские автомобильные новинки буквально «ломятся» через открытую российско-китайскую границу.
Алексей Кованов

Самая свежая (и отчасти неожиданная) премьера — рамный пикап DF6 от компании Dongfeng Motor. Это, на скундочку, вполне легальная копия пикапа Nissan Navara актуального поколения! От оригинального «японца» взяты рама, шасси и кабина, но оперение, интерьер и двигатель — свои собственные.

Так, под капотом этого плода японско-китайской дружбы скрывается турбодизель, который при объеме 2,5 литра выдает только лишь 136 л. с. и 305 Нм. В трансмиссии применены пятиступенчатая механическая коробка и жестко подключаемый передний мост. Приятный бонус — наличие понижающей передачи.

Фото производителя.

Цена, по нынешним временам, назначена весьма справедливая — 2 790 000 ₽. Притом покупатель получит отделанный экокожей салон, штатную медиасистему, фронтальные подушки безопасности, плюс кондиционер, систему стабилизации и бесключевой доступ.

Продажи уже стартовали. Притом российский офис марки DFM сертифицировал машину так, чтобы она не попадала под ограничения, действующие для грузового транспорта полной массой свыше 2,5 тонны — по документам груженый пикап весит 2459 кг.

Еще одна премьера «поднебесного» происхождения — новейший Haval Dargo, который сочетает «функциональность городского кроссовера и повышенную проходимость внедорожника». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», его дебют состоится четко по ранее запланированному графику.

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31 мая 2022
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