Dongfeng DF6: в Россию привезли внедорожного «японца» китайской сборки

Самая свежая (и отчасти неожиданная) премьера — рамный пикап DF6 от компании Dongfeng Motor. Это, на скундочку, вполне легальная копия пикапа Nissan Navara актуального поколения! От оригинального «японца» взяты рама, шасси и кабина, но оперение, интерьер и двигатель — свои собственные.

Так, под капотом этого плода японско-китайской дружбы скрывается турбодизель, который при объеме 2,5 литра выдает только лишь 136 л. с. и 305 Нм. В трансмиссии применены пятиступенчатая механическая коробка и жестко подключаемый передний мост. Приятный бонус — наличие понижающей передачи.