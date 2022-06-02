Баварцы выкатили новый BMW X1: больше минусов, чем плюсов

В основу новинки легла переднеприводная «тележка» FAAR. Правда, полный привод тоже заказать можно. Автомобиль вырос и стал брутальнее. Габариты говорят сами за себя: 4500х1845х1642 мм, колесная база — 2692 мм. Прибавил и объем грузового отделения, который теперь составляет 1600 литров.

Под стать конкурентам из Mercedes-Benz, приборная панель и центральная консоль соединена воедино благодаря дисплеям 10,25 и 10,7 дюймов. На выбор — несколько вариантов отделки салона и богатый опцион.

Куда любопытнее техническая начинка BMW X1. Помимо бензиновых движков о 136 и 218 «жеребцах», а также пары дизелей на 150 и 211 сил, имеются «зеленые» агрегаты. В частности, гибриды, самым мощным из которых стала 326-сильная установка. А еще и полностью электрическая версия. Новый BMW X1 xDrive30 похвастает двумя электромоторами по каждому на оси с суммарной мощностью в 313 «лошадей». Да, в Европе такие машины любят, а вот у нас — отнюдь.

Впрочем, стоит сказать спасибо хотя бы за не столь кричащий дизайн, коим в последнее время наделяют баварцы свои изделия. Автомобиль получился сдержанным и объективно красивым. Когда он появится в России — информации нет. А вот в «Забугорье» новинка поступит к дилерам до конца года.

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