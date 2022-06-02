Какое будущее ждет модели Aurus из-за нехватки санкционных комплектующих

Как сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга», где расположен завод Aurus, «в настоящий момент на предприятии нет дефицита запасных частей и комплектующих». При этом генеральный директор ОЭЗ Тимур Шагивалеев отметил, что модель Senat локализована примерно на 60%, то есть на иностранные компоненты приходится около 40%.

- Впереди нас ждут времена, когда все составные части автомобиля должны быть на 100% локализованы в нашей стране, — уверенно заявил г-н Шагивалеев.

Впрочем, это заявление — чистая утопия: наладить производство абсолютно всех деталей внутри страны невозможно ни физически, ни экономически. Однако сейчас такое время, когда слово «импортозамещение» принято говорить чаще, чем любые другие.

И вообще, по мнению портала «АвтоВзгляд», в реальности Aurus локализован куда меньше, чем на 60%. Как минимум, на отливках блоков цилиндров значится «Made in Germany». И других компонентов из Европы и Китая внутри «Сенатов» тоже хватает…

Кстати, как ранее рассказал лично глава Минпромоторга, европейские детали для сборки «Аурусов» были закуплены впрок, поэтому желающие прикупить автомобильный «люкс» татарстанской сборки не будут иметь никаких проблем.

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