Haval предложила россиянам «бесплатный» кредит на свои кроссоверы

Буквально несколько дней назад китайская Chery объявила о запуске программы, позволяющей приобрести автомобиль в рассрочку. Их рвения захватить рынок поддержали и другие производители. В частности, Haval объявил о снижении ставки по кредиту до 0,01%, а максимальный срок увеличен до семи лет.

Кроме того, и без всяких финансовых программ упомянутые бренды уже опустили прайсы на свою продукцию. Скидки на кроссоверы доходят до 350 000 рублей. Правда, без учета дилерской наценки.

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