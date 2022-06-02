Haval предложила россиянам «бесплатный» кредит на свои кроссоверы

Фото: АвтоВзгляд
Пока мировые автостроители замораживают производство и поставки в нашу страну, китайцы разворачивают в России бурную деятельность. Похоже, еще чуть-чуть, и мы все будем ездить исключительно на автомобилях из Поднебесья. Мало того, что они выросли в качестве, так еще и порядком подешевели.
Мирон Горин

Буквально несколько дней назад китайская Chery объявила о запуске программы, позволяющей приобрести автомобиль в рассрочку. Их рвения захватить рынок поддержали и другие производители. В частности, Haval объявил о снижении ставки по кредиту до 0,01%, а максимальный срок увеличен до семи лет.

Кроме того, и без всяких финансовых программ упомянутые бренды уже опустили прайсы на свою продукцию. Скидки на кроссоверы доходят до 350 000 рублей. Правда, без учета дилерской наценки.

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2 июня 2022
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