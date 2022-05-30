Чем старая Daewoo Nexia лучше любого современного автомобиля

Если не расценивать автомобиль как «понтовоз», то подержанную «Нексию» сейчас вполне можно рассмотреть к покупке и найти в ней немало плюсов. Судите сами, седан построили на платформе давно забытого Opel Kadett. Но дело в том, что «древние» Opel действительно отличались надежностью, поэтому «Нексия» вышла довольно крепкой. Если кузов еще не проела до дыр ржавчина, значит машина побегает. Да и много за нее не просят. Седан 2012—2013 годов выпуска с пробегом под 150 000 км можно купить за 300 000 рублей. То есть обойтись без кредитов, страховок и ожидания в несколько месяцев.

Приобретя «живой» экземпляр, можно сразу начинать возить на ней, скажем, стройматериалы на дачу, а к осени, когда небольшой дачный домик будет построен, а узбекский «конь» не выдержит нагрузки, просто сдать машину в металлолом. Кстати, в качестве грузовичка машина вполне подойдет, ведь багажник у «Нексии» огромный, а ходовая просто непробиваемая. Ее можно гонять по ямам, перегружать, и не бояться серьезных поломок.

Если говорить о салоне, то он, выражаясь мягко, классический. Удобств минимум, зато и ломаться нечему. Панель приборов — ламповая, стрелочная. Раньше у нее подвисали эти самые дешёвые стрелки, но в 2010 году провели масштабную работу над ошибками, и проблема пропала.