Чем старая Daewoo Nexia лучше любого современного автомобиля

Если не расценивать автомобиль как «понтовоз», то подержанную «Нексию» сейчас вполне можно рассмотреть к покупке и найти в ней немало плюсов. Судите сами, седан построили на платформе давно забытого Opel Kadett. Но дело в том, что «древние» Opel действительно отличались надежностью, поэтому «Нексия» вышла довольно крепкой. Если кузов еще не проела до дыр ржавчина, значит машина побегает. Да и много за нее не просят. Седан 2012—2013 годов выпуска с пробегом под 150 000 км можно купить за 300 000 рублей. То есть обойтись без кредитов, страховок и ожидания в несколько месяцев.
Приобретя «живой» экземпляр, можно сразу начинать возить на ней, скажем, стройматериалы на дачу, а к осени, когда небольшой дачный домик будет построен, а узбекский «конь» не выдержит нагрузки, просто сдать машину в металлолом. Кстати, в качестве грузовичка машина вполне подойдет, ведь багажник у «Нексии» огромный, а ходовая просто непробиваемая. Ее можно гонять по ямам, перегружать, и не бояться серьезных поломок.
Если говорить о салоне, то он, выражаясь мягко, классический. Удобств минимум, зато и ломаться нечему. Панель приборов — ламповая, стрелочная. Раньше у нее подвисали эти самые дешёвые стрелки, но в 2010 году провели масштабную работу над ошибками, и проблема пропала.
Что касается двигателей, то на седан ставили два мотора. Базовым был 1,5-литровый агрегат мощностью 80 сил, а топовым считался 16-клапанный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 109 л. с.
Рекомендуем обратить внимание на 1,5-литровый мотор, потому как его разрабатывали еще на «Опеле». У него чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка, а в приводе ГРМ — ремень. То есть двигатель ремонтопригодный, а заливать в него можно бензин не самого лучшего качества. Да и к маслу он не требователен. Правда, присутствует небольшой «масложор», да и смазка регулярно сочится из-под прокладок клапанной крышки. Но это мелочи.
Что касается коробки передач, то здесь все стандартно. К мотору приставлена пятиступенчатая механика, масло в которой рекомендуют менять через 120 000 километров. У нее нет особых проблем.
Наконец, «Нексия» неинтересна угонщикам. Поэтому, ее можно оставлять на ночь, где попало и не переживать за сохранность своей собственности. С нее не воруют оптику и колеса, потому как дорого продать все это не получится. Так что не стоит сбрасывать «старушку» со счетов. В наш кризисный век такие машины обретают вторую жизнь. Главное, чтобы кузов не сгнил раньше времени.
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