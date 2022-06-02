Subaru останавливает автозаводы из-за проблем с комплектующими

По информации агентства Kyodo, сразу три завода «Субару» останавливаются из-за нехватки компонентов. Речь идет о предприятиях в префектуре Гумма, Япония. По предварительным данным, остановка конвейера не будет долгой. Производство притормозит буквально на пару дней. Впрочем, как оно окажется на самом деле, покажет время.

Напомним, что в Европе по той же причине остановили свои заводы BMW, MINI, Volkswagen и Skoda, в США — Ford и GM, а в Японии — Toyota и Lexus.

В России же «благодаря» санкциям, введенным коллективным Западом против нашей страны, в настоящий момент вроде бы полноценно функционирует лишь УАЗ, а также порционно выпускает машины АВТОВАЗ. Правда, волжане готовы возобновить серийную сборку автомобилей уже через несколько дней.

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