Невозможно подарить жизнь мертвым: эксперты обсудили перспективы возрождения «Москвича»

Поскольку конкретика о планах по реинкарнации завода до сих пор не была озвучена, какое будущее ждет «Москвич» остается только гадать. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, проект будет в первую очередь нести социальную направленность — сохранять рабочие места. Его же экономическая составляющая пока остается под большим вопросом. Особенно если учесть, в каком месте в настоящий момент расположен завод: локация в 8 км от Кремля — настоящий клад и мечта всех столичных застройщиков.

– Нигде в мире в центре города нет автопроизводства — это попросту нерентабельно из-за дороговизны земли, отмечает эксперт. — Завод на этом месте обречен. Сейчас на нем может быть организована только крупноузловая сборка. Собираться же, вероятнее всего, тут будут авто китайских компаний. Речь, конечно, о массовом сегменте. С нуля здесь никто ничего создавать не будет точно. Даже оставшаяся от «Рено» команда профессионалов сможет лишь организовать производство, но не создать с нуля новое, убежден Игорь Моржаретто.

Журналист Сергей Асланян настроен еще более пессимистично и отметил, что «у нас умерла не конкретная площадка, а вся отрасль. И возрождать ее некому».

– Когда мы говорим о возрождении, встает неизбежный вопрос о том — а кто будет это делать? У нас нет инженеров, конструкторов, нет преподавателей, которые могли бы научить студентов современному автомобилестроению, — поддержал коллегу автоэксперт Ян Хайцеэр. — Да, есть вероятность, что мы вступим в коллаборацию с китайскими партнерами. Но это тоже будут заводы. на которых будет производиться крупноузловая сборка: мы станем инвестировать в этот проект, китайцы поставлять нам запчасти, но это не будет каким то полноценным производством отечественных автомобилей. Это даст нам некоторое время на то, чтобы возродить свое образование для того, чтобы научить студентов впоследствии работать в этой промышленности. Воспользуемся ли мы им правильно, — задается вопросом эксперт.