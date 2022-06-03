Невозможно подарить жизнь мертвым: эксперты обсудили перспективы возрождения «Москвича»

Поскольку конкретика о планах по реинкарнации завода до сих пор не была озвучена, какое будущее ждет «Москвич» остается только гадать. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, проект будет в первую очередь нести социальную направленность — сохранять рабочие места. Его же экономическая составляющая пока остается под большим вопросом. Особенно если учесть, в каком месте в настоящий момент расположен завод: локация в 8 км от Кремля — настоящий клад и мечта всех столичных застройщиков.
– Нигде в мире в центре города нет автопроизводства — это попросту нерентабельно из-за дороговизны земли, отмечает эксперт. — Завод на этом месте обречен. Сейчас на нем может быть организована только крупноузловая сборка. Собираться же, вероятнее всего, тут будут авто китайских компаний. Речь, конечно, о массовом сегменте. С нуля здесь никто ничего создавать не будет точно. Даже оставшаяся от «Рено» команда профессионалов сможет лишь организовать производство, но не создать с нуля новое, убежден Игорь Моржаретто.
Журналист Сергей Асланян настроен еще более пессимистично и отметил, что «у нас умерла не конкретная площадка, а вся отрасль. И возрождать ее некому».
– Когда мы говорим о возрождении, встает неизбежный вопрос о том — а кто будет это делать? У нас нет инженеров, конструкторов, нет преподавателей, которые могли бы научить студентов современному автомобилестроению, — поддержал коллегу автоэксперт Ян Хайцеэр. — Да, есть вероятность, что мы вступим в коллаборацию с китайскими партнерами. Но это тоже будут заводы. на которых будет производиться крупноузловая сборка: мы станем инвестировать в этот проект, китайцы поставлять нам запчасти, но это не будет каким то полноценным производством отечественных автомобилей. Это даст нам некоторое время на то, чтобы возродить свое образование для того, чтобы научить студентов впоследствии работать в этой промышленности. Воспользуемся ли мы им правильно, — задается вопросом эксперт.
– Время непременно будет работать на нас, есть спрос на отечественные авто — будет и предложение, — убежден генеральный директор группы компании «Далини» Руслан Нигматулин, отметивший, что уже сегодня в РФ сущнествует ряд компаний и производств, которые после ухода зарубежных конкурентов смогут проявить себя в полной мере. — У нас есть отличные компании, которые работают в сельхозобеспечении, есть тот же Россельмаш. Сейчас они не запускают свои производства, в том числе из-за жесткой сертификации. Если ее облегчить и смягчить ряд других бюрократических процедур, то эти производители смогут поставлять на наш рынок практически любые запчасти…
По словам эксперта, чисто российские компании сейчас завалены заказами и готовы расширяться, если им дадут недорогие деньги и не впустят обратно европейцев через год, ведь окупаемость таких проектов не меньше, чем 5 −10 лет. В том, что дьявол в данном случае в деньгах, простите, в деталях, уверен и координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:
– Сейчас у нас попросту нет основы для существования автопрома, отсутствуют «длинные» деньги и дешевые кредиты на открытие любого производства. В Европе на такие случаи есть ставка в 3% годовых, у нас она до недавнего времени составляла 27%, в том числе в автомобильном производстве. Даже если сейчас в ряде случаев ее опустили до 15% — то все равно это очень высокая кредитная ставка. Но именно ее наличие в такой форме говорит о том, что фокус внимания на автозаводах — лишь вершина айсберга. Начинать надо явно не с автопрома, а с основ создания комфортной среды для любого производства, однако об этом почему-то речи пока не идет…
– Пока у нас такая ситуация, которая есть, стоит сосредоточиться на краткосрочных задачах, — считает генеральный директор проекта «Автодом Подписка» Максим Шишко. — А именно обеспечить безопасность на дорогах, чтобы по ним передвигались автомобили, а не автохлам. Это значит, что нужно абстрагироваться от магического слова «импортозамещение» и устранить все препоны, что мешают нам сегодня ввозить авто с пробегом из-за рубежа. Разумеется, допуская на этот рынок только квалифицированных участников…
В целом же, специалисты сошлись в том мнении, что нормального автопрома в краткосрочной перспективе у нас, очевидно, не будет. Жизнь мертвому подарить — задача действительно непосильная. Того, что было — не вернешь. А так ли уж нам нужен вместо «Москвича» некий «Зомбич», которого столь стремительно решили воссоздать из пепла — большой вопрос. Разве что под этим обновленным брендом начать выпускать самокаты, которые так любят столичные чиновники.
А что? Будет полностью соответствовать и самой идее проекта, и московским трендам, и целевой аудитории, которая так неистово, стоя на своих двухколесных дощечках, борется за обесценивание своей жизни на скоростных магистралях города.
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