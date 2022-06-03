В продуктовых магазинах начали предоставлять скидки работникам автозаводов

Понимая это, департамент трудовых отношений завода КамАЗ, начал выдавать заводчанам специальные скидочные карты, которые позволяют сотрудникам предприятия получать дополнительную скидку в магазинах сети «Пятерочка».

Уже выпущены более 46 000 брендированных пластиковых карт, каждая из которых предоставляет право ее владельцу на 5-процентный дисконт, притом — во всех «Пятерочках» Поволжья: республиках Татарстан, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Ульяновской и Самарской областях.

Добавим, что на этой неделе КамАЗ вновь начал работать по пятидневному графику — это касается большей части подразделений. Вот только часть персонала, что занималась международными проектами, наоборот, переведена на трехдневку.

Между тем, санкции заставляют заводскую команду «КАМАЗ-мастер» распродать гоночные грузовики! Скажем, актуальную модель 43509 (на заглавном фото) любой желающий сможет приобрести, заплатив 60 млн. рублей.

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