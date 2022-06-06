Mercedes-Benz признал, что у миллиона проданных автомобилей проблемы с тормозами

Столь масштабный отзыв касается моделей Mercedes-Benz ML (W164), GL (X164) и R-Class (W251), выпущенных в период с 2004-го по 2015 год.

Как выяснилось, из-за коррозии на корпусе усилителя тормозов может снизиться эффективность при замедлении: потребуется дополнительное усилие при нажатии педали тормоза, а также не исключен риск увеличения тормозного пути.

Специалисты технических центров проверят работоспособность вакуумного усилителя и в случае необходимости заменят его на новый. Естественно, бесплатно.

А вот автомобили японской Mazda из-за проблем с топливным насосом глохнут прямо на ходу. Ремонт требуется легковушкам Mazda 3, 6 и MX−5, а также кроссоверам Mazda CX−5 и CX−9. Причем с визитом в автосервис лучше не затягивать.

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