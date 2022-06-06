Продажи грузовиков рухнули вслед за легковушками

Итак, по итогам мая 2022 года на учет ГИБДД встали 8179 единиц коммерческой техники. Как отмечают эксперты агентства «Автостат», это на 27% хуже апрельского и на 58% ниже прошлогоднего результата. Притом второй месяц подряд продажи тяжелых и средних оказываются выше, чем тиражи легкого комтранса, хотя должно быть наоборот.

Это значит, что главные потребители техники сейчас — это дорожники и строители. Которые после введения антироссийских санкций теперь вынуждены искать срочную замену грузовикам «большой европейской семерки». Такая замена, как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», формально имеется, но есть свои нюансы.

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