КамАЗ обещает удивить горнодобывающие компании своим карьерным самосвалом

Фото производителя.
КамАЗ готовится выпустить первые автономные самосвалы под собственной маркой. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», будущие «карьерники», в первую очередь, адресованы горным предприятиям.
Алексей Кованов

ПАО «КАМАЗ» и ГК «Цифра» запланировали дополнить горные самосвалы отечественной марки системой «электронной диспетчеризации». Это станет последним этапом работ перед запуском производства автономных грузовиков КамАЗ.

Компании планироуют продвигать беспилотные технологии на внутреннем рынке, а также выйти на рынки других стран. При этом несколько предприятий угольной отрасли уже готовы стать площадкой для тестирования и эксплуатации «карьерников».

К сожалению, пресс-служба грузового автогиганта умолчала, что это за машины. Так, на прошлогодней выставке Comtrans КамАЗ показывал шарнирно-сочлененную модель «Геркулес». Но есть сомнения, что беспилотную систему поставят именно на него…

Скорее всего, первые «карьерники» из Набережных Челнов построены на базе поколения К5 (на фото). Сейчас производство таких грузовиков поставлено на временную паузу, но руководство предприятия планирует возобновить выпуск примерно через полгода.

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7 июня 2022
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