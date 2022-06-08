Дилеры Porsche стали предлагать владельцам любых иномарок услуги тюнинга и детейлинга

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в «Порше Центр Таганка», отныне в ремзоне автосалона можно заказать целый спектр дополнительных услуг. В частности, полировку, нанесение керамического покрытия и защитной пленки на кузов автомобиля, а также комплексную химчистку салона и его реставрацию.

«Квалифицированные специалисты могут выполнить работы для автомобилей любых марок и разной степени сложности», — заявили «АвтоВзгляду» представители дилерского центра.

Помимо прочего, владельцам иномарок предложат дооснастить свою «ласточку» дополнительными «плюшками» — на любой вкус и кошелек.

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